"Au début, les matchs ne se dérouleraient qu'à la télévision"

"La priorité est la santé des supporters, des joueurs et des managers", précise le président de la confédération au 'Corriere della Sera'.

"Je suis optimiste par nature, je crois qu'il y a des options qui peuvent nous permettre de reprendre les championnats, les coupes et de les terminer. Nous devrons peut-être jouer sans spectateurs, mais la chose la plus importante à mon avis est de jouer les matchs. Dans ces moments difficiles, cela apporterait du bonheur aux gens et un certain sentiment de normalité même si les matchs ne se déroulaient qu'à la télévision."

Selon lui, la reprise des championnats est toujours inenvisageable. "Il est tôt pour dire que nous ne pouvons pas terminer la saison", insiste-t-il.

"L'impact serait terrible pour les clubs et les ligues. Nous pouvons finir, mais nous devons respecter les décisions des autorités et attendre la permission de retourner jouer."

L'UEFA a déjà établi un calendrier prévisionnel pour la reprise des Coupes d'Europe cette saison tout en laissant une marge. "Il n'y a pas de date limite pour les finales de coupe, conclu-t-il. Tout dépend quand on recommencera à jouer."