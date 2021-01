"Nous espÃ©rons que Messi puisse jouer demain"

Le FC Barcelone s'est imposé après prolongations et tirs au but contre la Real Sociedad, et affrontera l'Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche soir.

Un match qui pourrait permettre à Ronald Koeman de remporter son premier trophée en tant qu'entraîneur du Barça, et de confirmer la bonne période de l'équipe catalane en ce début d'année.

En conférence de presse, l'entraîneur est revenu sur l'ambition et la forme de son équipe, mais a surtout évoqué la forme de Leo Messi, absent lors de la demi-finale pour des problèmes musculaires.

"Il s'est entraîné seul hier et il s'entraînera aujourd'hui avec le groupe. Nous verrons s'il peut jouer ou non. C'est toujours le joueur qui a le dernier mot. Nous attendrons demain matin, pour voir comment son corps réagit. Nous espérons qu'il puisse être là demain", a déclaré Ronald Koeman en conférence de presse sur la forme de Messi.

"Si les meilleurs peuvent être là, il y a toujours plus d'options de gagner. Nous parlons du meilleur joueur du monde. S'il n'est pas là, il nous manque quelque chose. Mais avec Leo, l'équipe est plus forte, avec sa créativité et son efficacité dont nous avons parfois besoin (...) Nous avons notre système. Bien sur que ça change si Leo est là, parce que nous parlons du meilleur du monde", a ajouté l'entraîneur.

Koeman a évoqué l'importance de la Supercoupe : "Évidemment que c'est important. C'est toujours important de gagner des titres pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. Nous savons que ce n'est pas le plus important, mais c'est toujours quelque chose en plus."

"Gagner nous montre que nous sommes sur la bonne voie. C'est un match pour démontrer que nous sommes une équipe forte, qui se bat pour tous les matchs. Nous affronterons une équipe qui aura tous ses joueurs en forme", a-t-il ajouté sur son adversaire de dimanche.