"Nous gagnerons l'Euro l'année prochaine avec l'Italie"

Lorenzo Insigne est l'un des joueurs qui a donné une interview pour expliquer comment il vit l'isolement en Italie.

En quelques mots à 'Sky Sports', l'Italien a voulu remercier Gattuso pour ce qu'il fait et la façon dont il prend au sérieux son travail à Naples.

L'international italien a aussi évoqué le report de l'Euro 2020 : "Sera-ce une Italie plus forte ? Cette année, nous aurions certainement pu faire de grandes choses. Je m'en tiens aux paroles de l'entraîneur Mancini, qui a dit que nous le gagnerons l'année prochaine. Je suis d'accord avec lui, il connaît le groupe et nous savons que nous avons crée un grand groupe. Il nous aidera également à récuperer les joueurs blessés, nous avons besoin de tous."

A propos de la relation d'Insgine avec sa femme, l'attaquant a plaisanté après plusieurs jours d'isolement à la maison. "Ma femme peut encore me supporter. Avec les voyages continus, nous ne passons généralement pas beaucoup de temps avec la famille et maintenant nous pouvons. Les matches et l'entraînement me manquent, mais nous sommes en contact avec le personnel d'encadrement et nous plaisantons tous sur WhatsApp", a-t-il déclaré.