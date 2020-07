"Nous jouons contre les rois de la compétition"

Les championnants se poursuivent et se rapprochent du dénouement final. Ce qui signifie que la Ligue des champions se rapproche de plus en plus et que les équipes doivent se préparer.

Manchester City devra jouer son huitième de final retour contre le Real Madrid le 8 août prochain après avoir obtenu une victoire sur la pelouse du Bernabéu en février dernier.

L'UEFA n'a pas encore donné de lieu pour la rencontre, qui pourrait se jouer à l'Eithad Stadium ou directement à Lisbonne, comme le reste de la compétition européenne.

"Nous sommes très excités à l'idée de jouer contre le Real Madrid, qui est le roi de cette compétition. Nous aimerions jouer ici, dans notre ville et avec nos supporters, mais nous irons là où l'UEFA nous dira d'aller", a assuré Pep Guardiola.

"Nous devons apprendre à accepter nos défaites. Je n'oublie pas les résultats des années précédentes. Je sais ce qui s'est passé et ce sera toujours dans ma mémoire", a ajouté l'entraîneur sur les dernières éliminations en Champions League.