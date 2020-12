"Nous les avons beaucoup aidé sur le premier but"

Un Real Madrid inoffensif s'est compliqué la vie à Kiev ce mardi soir en Ligue des champions, et est tombé pour la deuxième fois de la saison contre le Shakhtar Donetsk.

"C'est difficile parce que nous faisons une bonne première mi-temps, nous contrôlons tout, ils ne cadrent pas et nous avons de bonnes occasions. Il nous manque les buts, et finalement, nous avons beaucoup aidé sur le premier but", a lâché Kroos après la défaite.

"Si vous regardez le premier but, ce n'est pas une bonne action de leur part. C'est nous qui les aidons et un peu de malchance, aussi. Mais ce n'est pas un but sur lequel nous ne pouvons pas défendre", a reconnu Toni Kroos au micro de 'Movistar+'.

Mais le milieu de terrain allemand a encore confiance en la qualification : "En tant qu'équipe, tu te sens toujours mieux si tu gagnes, mais nous devons gagner à nouveau et continuer de travailler. Face à la situation du groupe, il ne nous reste pas d'autre possibilité que de gagner le dernier match et voir ce qui va se passer entre l'Inter et Gladbach. Parce que si Gladbach ne gagne pas, nous avons notre avenir entre nos mains."