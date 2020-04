"Nous les joueurs, nous sommes vraiment chanceux"

Après avoir passé toute sa carrière à Chelsea, Gary Cahill a fait le choix de quitter Stamford Bridge pour passer la dernière partie de sa carrière à Crystal Palace. Comme tout le monde, il a été contraint d'arrêter le football lors des dernières semaines.

"Nous sommes dans le monde du divertissement, et nous sommes chanceux de faire ce que nous faisons. Nous avons beaucoup, beaucoup de chance. Quand vous voyez les gens qui travaillent dans le système sanitaire, qui sauvent nos vies...", évoque Gary Cahill.

Le joueur est revenu sur ses activités depuis que le monde du football est mis en pause : "C'est dur. Je me lève et je pense à ce que je dois faire. Je crois que je n'ai jamais autant lavé ma maison. Elle brille. Au début, tu te lèves, tu te détends mais au bout de quelques jours, l'entraînement et la compétition te manquent."

Pour le 'Daily Mail', il est revenu sur sa relation délicate avec Sarri : "C'est difficile d'avoir du respect à cause de certaines choses qu'il a fait. Nous sommes allés à la Coupe du monde 2018, nous sommes arrivés en demi-finale, donc j’ai raté la pré-saison. (...) Il était très attaché à sa tactique, probablement trop, et j’ai raté tout cela. Pour être brutalement honnête, à mi-chemin de la saison, la relation avait disparu."

"C'était un grand entraîneur. Tous ceux qui ont joué pour lui savaient quel était leur rôle et sinon, tu ne jouais pas. Comme avec José Mourinho. Ils font attention au détail", a-t-il ajouté.