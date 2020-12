"Nous manquons de confiance en nous"

Le FC Barcelone est sorti de sa mauvaise spirale et en arrachant un succès brouillon 1-0 contre le relégable Levante au Camp Nou dimanche pour la 13e journée de Liga.

La performance des joueurs de Ronald Koeman fut loin d'être parfaite, mais cela leur a permis de prendre trois points et de remonter à la huitième place du classement.

Après la rencontre, Ronald Koeman a analysé la victoire de son équipe : "Je me sens mieux, le résultat final influe beaucoup. L'équipe travaille bien, les joueurs ont donné le maximum."

"On a eu beaucoup le ballon en deuxième période. Et dans le final, l'adversaire tente beaucoup plus, il y a eu beaucoup de corners et de fautes... À 1-0 au tableau d'affichage, dans un match si serré, il faut défendre", a prévenu l'entraîneur du Barça.

Celui-ci a assuré qu'il se voyait candidat à la Liga : "Le Barça est un candidat pour gagner la Liga, il reste encore beaucoup de matchs et nous devons avoir plus de confiance en nous, en notre jeu, mais on a eu beaucoup d'occasions, et je n'ai rien à redire sur l'attitude des joueurs sur ce match. Les critiques sont justifiées après avoir perdu quatre matchs sur cinq à l'extérieur. Il y a des choses que l'équipe est en train d'améliorer, et gagner des matchs nous donnera plus de confiance en nous."