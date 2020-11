"Nous n'avons pas été bons face à Valence"

Ce dimanche, le Real Madrid a été battu par Valence 4-1. Lucas Vazquez a analysé cette défaite aux micros de 'Movistar LaLiga'.

Pour l'Espagnol, le Real Madrid doit encore s'améliorer : "L'équipe vient de faire une série de bons matchs, elle avait retrouvé sa meilleure version et aujourd'hui ça a été un match difficile. Nous n'avons pas été bons, nous allons devoir analyser ça, apprendre et nous améliorer."

Interrogé sur le onze de Zidane, Vazquez estime que le coach fait de son mieux : "Ça fait cinq ans que nous sommes avec l'entraîneur et que nous appliquons le même système de rotations. Il fait de son mieux pour l'équipe et nous essayons nous aussi de faire de notre mieux."

"Ce sera une très belle Liga, ouverte et disputée. Espérons que ce sera nous qui soulèverons le trophée", a-t-il déclaré avant d'évoquer le premier penalty : "Je cours et avec l'effet de course, le ballon arrive vite et je n'ai pas le temps d'enlever ma main. Je pense qu'il y a bien pénalty, il faut faire avec."