"Nous n'avons pas pu préparer la saison correctement"

Pour Franck Lampard, la mauvais forme de son équipe vient d'un "manque de préparation", à cause d'une nouvelle saison qui s'enchaine trop rapidement pour se préparer, et que beaucoup d'autres équipes de Premier League sont dans le même cas.

Chelsea va se présenter face à Séville après avoir encaissé 3 buts face à Southampton ce week-end, après avoir mené de 2 buts. C'est encore deux points qui s'envolent et que Chelsea regrettera au moment de faire les comptes en fin de saison.

"Nous sommes conscients des statistiques et des buts que nous encaissons, mais nous sommes aussi l'équipe qui encaisse le moins de tirs."

"Je crois que qu'il nous a manqué de temps pour nous préparer à cete nouvelle saison. De plus nous avons signé de nouveaux joueurs et nous avons besoin de temps pour les intégrer à notre système. On est aussi impactés par l'absence de supporters.

A propos de la défaite 7-1 sur deux matchs contre le Bayern l'année dernière : "Nous étions une équipe jeune avec beaucoup à apprendre." a-t-il conclu