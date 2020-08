"Nous ne nous lassons pas de gagner l'Europa League"

Séville et la Europa League, c'est toute une histoire. À cette occasion, les joueurs de Lopetegui devront battre l'Inter Milan pour connaître la gloire. Le président a déclaré au journal 'AS' qu'il n'y aura jamais assez de trophées derrière la vitrine du club andalous.

"Comment nous pourrions nous lasser de gagner alors que c'est notre coupe ? Nous en avons rêvé et nous avons travaillé. En gagner une sixième serait une joie immense. Nous ne nous lassons pas de gagner la Ligue Europa, nous sommes insatiables", a-t-il affirmé.

Il est d'autant plus fier par rapport au parcours lors de cette édition : "Il n'y a qu'à voir les trois dernières équipes que nous avons éliminées, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes. United, un budget de 800 millions d'euros, soit quatre fois plus que le nôtre. Cette année nous avons beaucoup de mérite".

Il a également analysé le prochain adversaire : "Nous savons que nous jouons contre le vice-champion de serie A, il faut les respecter mais Séville est le roi de ce tournoi. Ça va être une belle finale. Nous avons beaucoup d'ambition et de respect".

Avant de conclure en évoquant son équipe : "Avec le Real Madrid nous sommes l'équipe la mieux préparée physiquement. Nous sommes arrivés le plus loin possible, en finale. Ce groupe est uni et a beaucoup d'envie. J'espère que notre Jesús Navas soulèvera le trophée".