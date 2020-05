"Nous ne sommes pas des super-héros"

La Ligue 1 a été arrêtée, prématurément pour certains, logiquement pour d'autres, et nombreux sont les acteurs du championnat qui ont donné leur avis sur la question.

Le joueur des Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny, s'est exprimé au 'Figaro', qui préfère prendre du recul sur la situation.

" Cette période nous a permis à tous de prendre du recul, de réfléchir à l’avenir avec plus de clairvoyance. Elle a mis en lumière la dimension humaine de notre métier. On s’aperçoit qu’on a un métier de grande valeur, mais qu’on n’est pas des super-héros. Notre voix compte, nous ne sommes pas des marionnettes. On peut faire changer les choses demain, sur les terrains et en dehors.", a affirmé l'ancien joueur des Gunners.

"Il faut un autre regard sur les footballeurs et avoir confiance en nous aussi pour construire le football de demain. On sait ce qui est bon pour notre sport. Cette crise a mis en lumière beaucoup de dysfonctionnements, nous sommes prêts à apporter notre pierre à l’édifice, mais, pour cela, il faut nous considérer différemment. Entendre parler des joueurs ayant un “bon rapport qualité-prix” comme de “bonnes affaires” est inacceptable. Ces propos nous choquent tous. Nous ne sommes pas des marchandises ! C’est un triste reflet pour la jeunesse", a conclu le joueur des Girondins.