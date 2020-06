Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, a assuré quelques jours avant la reprise de la Premier League que ses joueurs ne sont pas encore champions et qu'ils vont essayer de gagner le plus de matches possible.

"Le football m'a beaucoup manqué, c'est incroyable. Je sais que ce n'est pas le plus important dans la vie mais c'est ma passion. J'espère que les gens reviendront avec la même motivation que nous", a expliqué Klopp pour la 'BBC'.

Cependant, l'entraîneur veut que son équipe garde les pieds sur terre : "C'est génial d'y penser mais nous ne sommes pas encore champions et nous le savons. Nous savons que nous sommes proches mais être proche ne signifie pas y être. Il y a 27 points à jouer et nous essaierons de tous les prendre."

"Si nous devenons champions, s'il est possible de faire une célébration de manière interne nous la ferons, puis avec nos supporters quand nous aurons l'autorisation de le faire", a expliqué Klopp sur une possible célébration du titre.

"Je vous promets que si cela se passe, il y aura une parade aussi. Quand on pourra. Nous avons juste besoin d'un jour où tout le monde soit disponible et nous le ferons", a-t-il conclu.