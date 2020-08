Le Paris Saint-Germain espérait mieux pour sa première finale de Ligue des champions, mais n'a pas tenu face à la brillante forme du Bayern Munich ce dimanche soir à Lisbonne.

Les joueurs de Flick se sont montrés plus forts et plus malins, anéantissant un PSG qui n'avait jamais été aussi proche de faire taire les critiques et de soulever ce trophée tant recherché.

Une grosse déception pour les joueurs du PSG, tous abattus au coup de sifflet final. Neymar, Marquinhos ou Paredes n'ont pas pu retenir leurs larmes, et Kylian Mbappé semblait perdu lors de la remise des médailles.

Après la rencontre, certains joueurs du club ont tenu à envoyer un message aux supporters sur les réseaux sociaux.

"Nous nous sommes battus jusqu’à la dernière seconde. Nous avons donné notre vie pour ce maillot. Nous tenterons toujours de le porter le plus haut possible. Aujourd’hui nous n’avons pas pu couronner une année incroyable, mais le football permet de prendre sa revanche, et je sais qu’un jour ce club l’aura. Merci aux ultras pour le soutien inconditionnel. Nous continuerons à nous battre comme nous l’avons toujours fait. ALLEZ PARIS", a écrit Ángel di María en français sur Instagram.

"Déçu de ne pas conclure sur cette année avec la plus belle des récompenses mais la vie est faite ainsi. On s'est battu de toutes nos forces. Félicitations au Bayern. Et un grand merci pour votre soutien durant cette aventure", a quant à lui écrit Mbappé après la finale.

Neymar, lui, est resté plus sobre, et a cité un verset de la Bible : "J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi."