En donnant son avis sur le début de saison en Liga, Fernando Sanz s'est confié sur l'importance des jeunes talents et il a également affirmé que l'Atlético de Madrid et le FC Séville seraient cette année, de sérieux candidats au titre.

"Nous plaçons énormément d'espoir en Joao Félix et Trincao, et espérons qu'ils explosent cette année. Nous avons vu Joao Félix faire des choses extraordinaires la saison dernière et nous espérons qu'il fera des choses incroyables tous les dimanches." a-t-il déclaré.

"Je suis convaincu que ce sera une des grandes figures de notre Liga, mais pour cela il faut travailler chaque jour et être régulier, sans s'endormir" a-t-il ajouté.

Puis il a terminé en refusant d'admettre que le titre se jouera seulement entre le FC Barcelone et le Real Madrid : "Il y aura un duel entre les clubs historiques, mais l'Atlético de Madrid et le FC Séville par exemple peuvent également entrer dans cette lutte. Je pense qu'il y a plusieurs ingrédients pour que la Liga soit très compétitive et pas un simple duel entre deux équipes."