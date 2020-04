Can n'a pas digéré son expulsion à cause de Neymar

Emre Can a admis qu'il était toujours incrédule après son carton rouge pour conduite violente suite à son altercation avec Neymar lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. L'international allemand a reçu un carton rouge venant de l'arbitre Anthony Taylor après avoir poussé le Brésilien et fait un geste de la tête à son encontre lors de la défaite du club allemand au Parc des Princes.

L'incident est survenu lorsque Dortmund cherchait à marquer un but décisif afin de décrocher une prolongation, mais Neymar est tombé après une poussette de Can alors que la tension montait en flèche dans les dernières minutes de la partie. Le résultat au Parc des Princes a permis au PSG de renverser le déficit concédé au match aller afin de se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de l'équipe de Lucien Favre, mais plus d'un mois après l'événement, Can est toujours frustré d'avoir reçu un carton rouge alors que le Brésilien a seulement pris un carton jaune.

"Je ne sais toujours pas. Ce n'était tout simplement pas un carton rouge", a-t-il déclaré à 'Bild'. "Quiconque connaît le football sait à quelle fréquence ces situations se produisent. Neymar vient de se jeter sur le terrain. Si c'est rouge, nous pouvons accorder 15 suspensions à chaque match." Éliminé de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund reste toujours à la recherche du titre en Bundesliga, n'étant devancé par le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, que de quatre points avant la suspension de la saison en raison de la pandémie de Covid-19.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que son équipe pouvait encore rattraper le champion d'Allemagne en titre, Emre Can a affirmé que lui et ses coéquipiers ne devaient pas laisser les circonstances d'un retour potentiel à huis clos les perturber : "Oui, nous pouvons gagner le titre. Bien sûr, ce sera difficile, mais nous jouons toujours contre le Bayern et Leipzig. Nous avons toujours les concurrents directs devant nous. Nous devons gagner et les matchs à huis clos ne doivent pas être une excuse !"

Emre Can est revenu en Allemagne plus tôt cette année après avoir eu du mal à impressionner le nouvel entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, de retour dans le pays pour la première fois depuis son départ du Bayer Leverkusen pour Liverpool en 2014. Depuis son départ d'Anfield, Jürgen Klopp a réussi à renouer avec le succès dans la Mersey, avec une couronne de Premier League en vue avant la suspension de la saison et Can a admis que le timing était difficile pour son ancien club.

"La situation est extrêmement regrettable et amèrement rectiligne. Bien sûr, le championnat serait mérité si la saison devait être abandonnée maintenant, mais l'équipe ne pourrait pas célébrer avec les fans qui aspirent tant au titre. J'espère que la célébration aura lieu plus tard dans ce cas", a ajouté l'international allemand. "Klopp et Favre ? Ce qu'ils ont en commun c'est qu'ils sont de grands entraîneurs. Tout le monde connaît Klopp, tout le monde sait à quel point il est émotif et à quel point il est proche de ses joueurs, mais Favre est également très proche de ses joueurs en dehors du terrain, il nous demande chaque jour comment nous faisons. Cela nous fait nous sentir importants. C'est une personne très polie, tout simplement géniale".