"Nous pouvons gagner Ã  Paris"

Le FC Barcelone doit se concentrer sur la Liga et sur sa rencontre de dimanche contre Cadix, quelques jours après avoir pris une claque contre le PSG en Ligue des champions.

Les joueurs de Ronald Koeman se sont inclinés sur un score de 1-4 au Camp Nou contre les Parisiens, réduisant considérablement ses chances de qualification pour les quarts de finale, malgré les rêves de remontada.

En conférence de presse, Ronald Koeman est revenu sur l'état d'esprit de ses joueurs après cette déception et sur les chances de remporter le match retour à Paris.

"C'est normal que le moral soit un peu plus bas après ce qui s'est passé. Au premier entraînement, l'ambiance était un peu plus triste mais c'est une bonne chose, parce que si cela ne vous affecte pas, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je les ai vu en forme et motivés pour le prochain match", assure l'entraîneur néerlandais.

"Comme j'ai dit après le match, ce n'est pas la fin du monde. Il faut analyser les matchs, analyser nos erreurs et s'améliorer. (...) Nous avons gagné à l'extérieur contre la Juventus et nous avons perdu à la maison. Nous avons perdu contre le PSG mais nous pouvons gagner à Paris. C'est un match, et c'est difficile de savoir ce qui nous manque contre les grosses équipes. Je ne crois pas que nous sommes incapables de battre des gros", a confié Ronald Koeman en conférence de presse.

"Nous sommes toujours en course pour trois compétitions. La Ligue des champions, ce sera très compliqué, mais en Copa nous sommes plus efficaces et nous pouvons revenir. Je crois que nous pouvons nous qualifier. En Liga, nous faisons un bon parcours, mais cela dépendra de ceux qui sont au-dessus de nous. Je ne suis pas pessimiste, nous sommes le Barça et nous avons des joueurs pour réagir", a-t-il expliqué sur les objectifs de la saison.