"Nous savions que nous continuerions Ã  gagner sans Cristiano"

Luka Modric, proche des 35 ans, a réalisé l'une des ses meilleures saisons en Liga avec le Real Madrid, une saison qui s'est soldée sur un titre de champion d'Espagne la semaine passée.

Le numéro 10 madrilène a donné un entretien pour le média croate 'Sportske Novosti' et a fait le bilan de cette grande saison, et sur la forme du Real depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

"Je suis très heureux d'avoir remporté mon deuxième titre de Liga. J'ai gagné 16 trophées à Madrid, dont quatre en Ligue des champions. Nous devrions avoir plus de titres nationaux. Mais bon, peu importe ce qu'il s'est passé, nous devons profiter du présent", a confié le milieu de terrain croate.

"Nous avons eu une bonne régularité dans le jeu tout au long de la saison et nous avons fait un grand travail avec cette accélération dans la dernière ligne droite après une longue pause. Une série de dix victoires consécutives, avec un seul match nul, en dit beaucoup sur ce Madrid. Nous avions aussi gagné une Supercoupe d'Espagne en janvier et nous pouvons toujours nous battre pour la Ligue des champions", explique le numéro 10.

"Quand nous étions confinés, on s'entraînait tous. J'étais en contact avec des coéquipiers de l'équipe et je me suis rendu compte que tout le monde était très motivé. Je suppose que c'est aussi à cause de cette situation inattendue et complètement nouvelle. Nous voulions retrouver le football. Quand nous avons recommencé à nous entraîner ensemble, j'ai senti une connexion encore plus forte entre les joueurs. On savait que tout irait bien", a-t-il ajouté.

Il est aussi revenu sur l'état de l'équipe depuis le départ de Ronaldo en 2018 : "On ne peut pas écarter l'importance de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du Real Madrid, mais je dois dire que nous n'avons pas angoissé parce qu'il n'était plus là, ou penser que nous ne pourrions plus avoir les mêmes ambitions. Nous étions convaincus que nous continuerions de gagner sans lui, peu importe la force de l'individu. L'équipe est toujours au-dessus du reste."