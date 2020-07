Il s'agit de la grande nouvelle de ce début de semaine. Le quotidien 'France Football' a communiqué qu'il n'y aurait pas de Ballon d'Or 2020 en raison des chamboulements des championnats.

La crise sanitaire a fait beaucoup de mal au monde du football et le média français considère qu'il ne serait pas juste de choisir un joueur parmi les meilleurs alors que chaque équipe a vécu une situation différente.

Le FC Barcelone a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux. Le club de Leo Messi, Ballon d'Or 2019, a publié une photo de son capitaine avec ses six Ballons d'Or avec une légende qui fait déjà parler.

"Nous comprenons. De toute façon, nous savons déjà tous qui est le meilleur", a écrit le FC Barcelone après avoir publié la photo de Leo Messi.

We understand.



