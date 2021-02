"Nous savons que nous sommes en difficultés"

La Juventus est désignée comme la favorite pour remporter le match contre le FC Porto ce mercredi, mais Giorgio Chiellini prévient qu'il existe de nombreux dangers dont la «Vecchia Signora» doit être consciente.

Le défenseur central a admis que l'équipe aura de nombreuses difficultés. "Nous venons d'une période très positive et le match de samedi ne nous affecte pas. Nous avons besoin de beaucoup d'équilibre et de beaucoup de calme, ainsi que de distinguer les deux compétitions. Il reste 16 matchs au championnat et nous sommes toujours en course pour le titre. Nous sommes très enthousiastes et prêts à bien faire les choses, conscients des difficultés qui nous attendent", a souligné l'international italien.

"C'est une équipe qui se défend très bien. Dans les derniers matchs, elle a un peu souffert, mais c'est une équipe qui souffre peu de buts et qui peut nous mettre en difficulté, car nous savons tous que dans les matchs directs, il est important de marquer. Ils ont des qualités offensives et défensives. C'est une équipe très physique que nous devrons affronter avec prudence. Nous devrons essayer de bien faire le match sans toucher leur mur", a-t-il déclaré.