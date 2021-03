"Nous serons prÃªts et motivÃ©s Ã  200%"

Le Paris Saint-Germain recevra le FC Barcelone mercredi soir dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, et va devoir finir son travail.

Après une large victoire au Camp Nou lors du match aller, les Parisiens savent qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt mais savent aussi qu'ils ont un avantage certain à la veille du choc contre les Catalans.

Idrissa Gana Gueye est revenu sur le choc pour le site officiel du club : "Comme je l'ai dit, on reste prêt pour toutes les situations. J'avais plus d'appréhension pour le match contre Brest, pour la préparation, pour la concentration, que pour des matchs comme Barcelone, où je sais que tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200%."

Titulaire lors du match aller au Barça aux côtés de Leandro Paredes et Marco Verratti, l'international sénégalais a de grandes chances d'être à nouveau aligné par Mauricio Pochettino au coup d'envoi du match de ce mercredi au Parc des Princes.