"Nous sommes capables de battre à nouveau le Real Madrid"

Le Shakhtar Donetsk avait créé la surprise générale lors de la première journée de Ligue des champions en s'imposant sur la pelouse du Di Stefano contre le Real Madrid.

Un exploit que l'entraîneur de l'équipe ukrainienne aimerait bien se répéter cette semaine, alors que ce sera au tour du Real Madrid de se déplacer en Ukraine. Les deux équipes luttent encore pour une place en huitièmes de finale.

Dans un entretien pour 'Marca', Luis Castro s'est confié sur les objectifs de son équipe en vue de cette rencontre : "Il est difficile de savoir quel Real nous allons rencontrer puisque les équipes jouent tous les trois jours et on ne sait jamais quels joueurs sont disponibles."

L'entraîneur pense que ses joueurs sont capables de gagner de nouveau contre les hommes de Zidane : "Nous avions déjà ce rythme avant de jouer et de gagner contre Madrid. Il est clair que notre bête noire a été le Borussia Mönchengladbach. Mais nous pensons vraiment que nous sommes capables de le faire une fois de plus, de battre Madrid."

Luis Castro sait que les enjeux sont élevés dans ce groupe : "Il y a encore des possibilités pour les quatre et je pense que le groupe se décidera le dernier jour. (...) Mais nous ne perdons pas espoir et dans ce match contre Madrid, beaucoup de choses seront décidées en vue du classement. Je m'attends à un grand Madrid, qui est pour cette raison le club avec le plus de titres."