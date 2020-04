Chelsea a frappé un grand coup en recrutant Hakim Ziyech cet hiver. L'international marocain, grand artisan du beau parcours de l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions l'an dernier, va rejoindre les Blues l'été prochain. Il aurait déjà pu quitter le club l'été dernier, mais il a préféré rester ne trouvant pas un projet à la hauteur de ses attentes. Dans une interview accordée à 'Voetbal International', Mustapha Nakhli, agent d'Hakim Ziyech, a évoqué le transfert de son poulain à Chelsea, mais a également révélé avoir refusé plusieurs offres cet hiver.

"Je n'essaye pas de le changer, je veux qu'il soit toujours Hakim. C'était la seule façon de faire de lui le joueur spécial qu'il est aujourd'hui. C'est aussi pourquoi je ne doute pas qu'il réussisse à Chelsea. Hakim est un joueur adulte et un vrai leader. Il sait exactement de quoi il est capable et où il veut aller. Donc on a attendu longtemps avant de le faire transféré car le bon club ne l'a pas demandé. On a dit non à vraiment des grands clubs, pas seulement Séville. Il y avait des clubs qui voulaient que Hakim les rejoigne en janvier. Je n'ai jamais pris autant l'avion, mais finalement, nous n'avions pas eu la bonne impression", a expliqué Mustapha Nakhli.

"Ziyech veut être le meilleur"

"Nous sommes en contact avec Chelsea depuis trois ans. Quand les contacts sont devenus concrets, nous avons d'abord discuté avec Marina Granovskaia et leurs idées avec Hakim étaient très bonnes. Chelsea voit aussi un leader en Hakim; ils ont fait l'éloge de sa personnalité. La première conversation avec Frank Lampard et Hakim s'est produite par téléphone dans mon bureau. "Nous avons un lien", a-t-il déclaré par la suite. Hakim met ses sentiments en premier, donc s'il se sent bien, c'est bien. Chelsea voulait aussi le faire venir pendant la période hivernale, mais l'Ajax a refusé de coopérer. Nous avons respecté cela, car Hakim voulait bien terminer son aventure à Amsterdam. Il a passé un bon moment ici", a ajouté l'agent de l'attaquant de l'Ajax.

Mustapha Nakhli a décrit sa relation avec Hakim Ziyech : "Nous ne nous inquiétons pas. Nous avons fait un plan étape par étape et nous le respectons. Nous ne nous blâmons pour rien et Hakim ne se soucie jamais de l'argent. "Tout dépend de vous", dit-il. Avec Chelsea, c'était exactement comme ça. "C'est bon", a demandé Hakim. Quand je dis oui, il est également satisfait. J'ai fait de Hakim le joueur le mieux payé de l'histoire de l'Ajax et l'Eredivisie. Il ne l'a pas demandé, mais je pense qu'il était le meilleur joueur de la ligue, donc il méritait d'être payé de la même manière. Il me fait entièrement confiance pour le faire, même si nous n'avons jamais fait un pas pour l'argent. Cela viendra de toute façon. Hakim veut être le meilleur, c'est son objectif. Il était le meilleur aux Pays-Bas et maintenant le prochain objectif est Chelsea et l'Angleterre. Hakim est absolument prêt pour cela, en tant que joueur et en tant qu'être humain".

L'agent de l'international marocain considère que le Coronavirus va affecter le marché des transferts cette saison, mais qu'il y aura un retour à la normale dans quelques mois : "Nous n'avions pas à nous en préoccuper, mais il sera très difficile pour les joueurs de bouger dans un autre club maintenant. Les meilleurs y parviendront, mais pas pour des montants énormes. Je m'attends à beaucoup de transferts sans frais. Cependant, l'industrie du football est très forte, donc l'industrie va se redresser et à l'avenir, des transferts de 200 millions d'euros ou plus auront lieu de nouveau".