"Nous sommes en train de négocier le retour de Neymar au Barça"

Le pré-candidat Jordi Farré a expliqué ce mardi que son équipe de travail "est en négociation pour le retour de Neymar au Barça" lors de la présentation de ses espaces sportifs et économiques au siège électoral de la Calle Numancia à Barcelone.

"Neymar et Leo Messi veulent jouer ensemble et sa signature serait très bon marché car il est dans la dernière année de son contrat. Nous formulerons une offre de transfert. Dans les quinze jours qui ont suivi son départ pour Paris, il voulait rentrer chez lui. Je pense que c'était une vente sous couverture", a-t-il ajouté. "Les joueurs de l'équipe première du Barça doivent venir principalement de la Masia et doivent être complétés par des joueurs de classe mondiale comme Neymar", estime Farré.

Le pré-candidat estime également que les joueurs de La Masia "doivent sentir qu'ils peuvent arriver en équipe première, comme lorsque Pep Guardiola a misé sur Sergio Busquets ou Pedro".

De plus, Farré a déclaré qu'à La Masia "il ne faut pas seulement les meilleurs joueurs techniques", mais "il faut aussi travailler sur les aspects tactiques, physiques et mentaux".

D'autre part, il a annoncé que s'il remporte les élections le 24 janvier, il créera "une échelle de salaires dans l'équipe et celle-ci sera constamment renouvelée". Ainsi, "les joueurs vétérans devront comprendre leur nouveau rôle avec des renouvellements plus réalistes et plus courts", a-t-il ajouté.

Le Barça féminin disputera les matches importants au Camp Nou. "Je serai le président qui soulévera la première Ligue des champions féminine", a déclaré Farré. La zone sportive du projet de Farré sera dirigée par Joan Soler, actuel président du FC Vilafranca.

Concernant l'espace économique, dirigé par Josep Triadó, maire de Premià de Dalt, Farré a expliqué que s'il est le président élu, il fera "un audit de la gestion précédente et éliminera les responsabilités pour les actions qui sont détectées comme négligentes, injustes ou illégales".

Sur l''Espai Barça', on peut lire que son équipe cherche "une formule plus durable que le projet de financement actuel de Goldman Sachs."

Farré a également annoncé qu'il allait créer pour le Barça "une marque de vêtements qui lui est propre, avec une partie de la production en Catalogne, et avec un accord de partenariat avec une marque mondiale pour signer quelque chose comme Air Jordan-Nike".