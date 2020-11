"Nous sommes le Real Madrid, nous allons nous battre pour les titres"

Dani Carvajal n'a plus été vu sur les terrains avec le Real Madrid depuis le 30 septembre dernier. Depuis, le défenseur latéral s'est blessé mais espère être bientôt de retour sur les terrains.

Dans un entretien avec 'Marca', le joueur espagnol a donné des nouvelles de sa blessure : "Je vais beaucoup mieux. Le délai de récupération estimé était de dix semaines. Ce vendredi ça fera six semaines. Je vais bien, je touche le ballon. Je fais des choses plus intenses et j'espère qu'après la trêve internationale je pourrai être disponible pour l'entraîneur."

Alors que son équipe est dans une situation compliquée en Ligue des champions et qu'elle vienne de prendre une grosse claque en Liga contre Valence, le défenseur latéral se dit certain que le Real Madrid se battra pour tous les titres possibles cette saison.

"Nous sommes le Real Madrid, nous avons une très bonne équipe et ne doutons pas de nous car nous allons nous battre pour tous les titres. Et au mois de mars vous serez heureux car nous serons encore en course dans toutes les compétitions", assure Dani Carvajal.

Le joueur est aussi revenu sur le calendrier exigeant de la saison : "Je ne dis pas cela comme une excuse, loin de là. C'est simplement qu'il n'est pas facile de maintenir une régularité avec des matchs aussi exigeants tous les trois jours. Des soucis physiques surviennent également. (...) Il est difficile de tout gagner. Les équipes qui ne jouent pas à la compétition européenne ont une semaine entière pour préparer un match, elles peuvent se reposer et mieux analyser le rival."