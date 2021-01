Antoine Griezmann, auteur d'un gros match contre Grenade ce samedi, s'est présenté devant les médias à la fin de la rencontre.

"Nous sommes plus efficaces et il faut continuer comme ça. Quand on est attaquant, parfois rien ne rentre et d'autres tout va au fond. Avec Ousmane Dembelé et Samuel Umtiti, on doit saisir nos opportunités, comme ce soir. Les buts sont pour mes enfants", a-t-il notamment déclaré au micro de 'Movistar+'.

Le Français a inscrit un doublé et délivré une passe décisive.