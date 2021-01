"Nous sommes positifs, nous voulons gagner ce match"

Le Paris Saint-Germain se déplacera à Lens ce mercredi pour affronter l'Olympique de Marseille à l'occasion du Trophée des Champions, l'occasion de retrouver l'éternel rival.

Keylor Navas, gardien et homme en forme au Paris Saint-Germain depuis le début de saison, était en conférence de presse ce dimanche avant le match de mercredi.

"On est tranquilles et positifs. On veut jouer et gagner ce match. C'est le plus important pour nous", a assuré Keylor Navas avant d'évoquer l'état physique de Neymar. "Je vois que Neymar est très professionnel. Il a été blessé mais à chaque fois, il essaye de revenir à 100 %. J'ai envie qu'il soit avec nous sur le terrain le plus vite. Je l'ai vu travaillé et il travaille très bien."

Le gardien costaricien est aussi revenu sur sa grande forme du début de saison : "Quand j'ai la chance de jouer, j'essaie de donner le meilleur sur le terrain mais aussi dans les vestiaires. C'est un travail de tous les instants. Cela me plaît d'avoir le souci d'essayer de m'améliorer chaque jour."

"J'aime travailler pour progresser tous les jours. Je me sens très bien d'avoir des responsabilités. Je mets mon expérience au service des autres joueurs s'ils en ont besoin", a-t-il ajouté.