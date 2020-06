"Nous sommes prÃªts Ã  95% pour la reprise"

Le défenseur central du Real Madrid, Nacho Fernandez, s'est fixé pour objectif de remporter les 11 matches de la Liga, afin de combler les deux points de retard sur le FC Barcelone et de remporter un titre qui, selon lui, serait remporté par l'équipe la mieux "adaptée" à une "situation différente".



"Celui qui s’adaptera le mieux à cette situation gagnera la Liga. Les changements vont être très importants, les entraîneurs seront contents de pouvoir en faire cinq", a-t-il déclaré dans un premier temos.

Pour l'Espagnol, le Real Madrid est quasiment prêt pour la reprise du football en Espagne : "Nous avions très envie de nous entraîner tous ensemble, c’était une situation très étrange. On ne pouvait pas se passer le ballon entre nous durant la première semaine. On se prépare très bien, ce sont des semaines différentes avec une préparation un peu plus étrange. On va arriver en bonne forme. Il nous reste encore quelques jours. Pour le moment, nous sommes à 95% et ça monte."

"On aurait aimé être tout en haut du classement, mais ce n’est rien deux points avec onze matchs à jouer. Nous avons confiance en nous", a-t-il ajouté.