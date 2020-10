"Nous sommes très bons en ce moment, mais il faudra le montrer en mars et avril."

Interrogé sur l'état de forme de son équipe, Hansi Flick est revenu sur leur dynamique des Bavarois, et veut que les joueurs se concentrent sur l'objectif final.

"Le Bayern fait toujours parti des favoris. Nous sommes en très bon forme actuellement mais tout cela ne sert à rien si l'on n'a pas les mêmes résultats en avril et mars lors des matchs à élimination direct." a affirmé le technicien avant le match contre le Lokomotiv Moscou."

Flick a aussi déclaré que malgré la volonté de répeter l'exploit de la saison dernière, la Bundesliga reste la priorité.

"Pour moi, la Bundesliga est la base de tout. C'est en Bundesliga que nous créons le succès. bien entendu, la Ligue des Champions est toujours une compétition spéciale et nous essaierons d'y avoir le plus de succès possible."

En ce qui concerne l'état actuel de l'équipe, qui reste sur 3 succès consécutifs, il s'est dit satisfait.

Il pourra aussi compter sur Gnabry et Sané, de retour dans le groupe.