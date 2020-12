Actuel leader de la Liga, l'Atlético de Madrid vit un début de saison exceptionnel. Après l'explosion de Joao Félix, le recrutement de Luis Suarez, les Colchoneros retrouvent également Thomas Lemar au plus haut niveau.

Dimanche, face à Valladolid, les hommes de Diego Simeone l'ont emporté 2-0 avec un but de l'ailier français. En conférence de presse le coach argentin n'a pas caché sa joie de retrouver Lemar à ce niveau : "Nous sommes très contents pour Lemar. Il travaille depuis longtemps pour montrer quel joueur il est et ce dont il est capable. Il n’a pas toujours eu la régularité qu’il aurait aimé avoir. Nous savons de quoi il est capable. J’espère que ces récentes performances vont lui donner de la confiance nécessaire pour progresser et pour aider l’équipe d’autant qu’il le peut. Il y a de nombreux matchs à jouer et plus nous serons bien sur le plan physique, plus nous serons en mesure de rivaliser dans toutes les compétitions."

Pour rappel, l'Atlético joue sa qualification en Ligue des champions face à Salzbourg ce mercredi.