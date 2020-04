"Nous voulons participer à la phase finale de Ligue des champions"

"La saison 2019-2020 de sports professionnels ne pourra pas reprendre", a annoncé ce mardi Édouard Philippe concernant la reprise de la Ligue 1, faisant du mal aux espoirs du football français.

Ainsi, le foot français est dans le flou. Personne ne sait comment réagiront les clubs, la LFP ou la Fédération face à cette annonce, s'ils choisiront de reprendre la fin de saison en août, ou de commencer la nouvelle saison directement.

Quoi qu'il arrive, des décisions devront être prises dans les prochains jours. Certains présidents des clubs de Ligue 1 ont déjà réagi publiquement, tel que Nasser Al Khelaïfi, qui a évoque la Ligue des champions.

Dans des propos relayés par 'RMC Sport' et 'L'Équipe', le président du PSG a assuré respecter la décision du gouvernement français mais n'oublie pas de souligner que le PSG répondra tout de même présent en Ligue des champions.

"Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l'accord de l'UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des champions aux lieux et dates où elle sera organisée", explique NAK.

Le président parisien va même plus loin et évoque la possibilité de jouer à l'étranger : "S'il n'est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l'étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff."