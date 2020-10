"Nous voulons recruter Eric García mais je ne sais pas si nous allons y arriver"

Premier gros test pour le FC Barcelone de Ronald Koeman en Liga, puisque les Blaugrana affronteront le vainqueur de l'Europa League, le Sevilla FC, dimanche soir à 21 heures.

En conférence de presse, l'entraîneur néerlandais a analysé la rencontre : "C'est une équipe forte qui aspire à remporter des titres, avec un grand entraîneur et qui fait un bon travail. Nous avons beaucoup de choses en notre faveur, mais ce sera un match compliqué pendant 90 minutes. Nous sommes confiants."

"C'est bien de commencer contre des gros. Nous avons eu deux adversaires de grande qualité, nous avons souffert et il faut souligner le travail de l'équipe d'avoir joué avec un joueur en moins. Demain, c'est un bon match parce que pour gagner, il faut être en forme contre Séville. C'est mieux de jouer contre des gros pour savoir où on se trouve. (...) Nous avons commencé il y a cinq semaines, il y a eu un changement de système et nous avons besoin de temps, mais nous travaillons bien. ", a expliqué Ronald Koeman.

Koeman a évoqué l'arrivée de Dest et sa possibilité de jouer contre Séville : "Je ne sais pas si on peut le convoquer, on essaie d'obtenir la licence et nous allons attendre jusqu'à demain. Mais j'espère qu'il pourra être là. C'est un très bon joueur, il est jeune et il va apporter de la concurrence à gauche et à droit. Il a beaucoup de qualités, défensivement, mais surtout offensivement. (...) S'il peut être convoqué, il jouera. Ça ne sert à rien d'attendre."

L'entraîneur du Barça a été questionné sur le mercato, dont l'arrivée d'Eric García : "C'est vrai que nous essayons de ramener ce joueur ici parce que nous n'avons que trois ou quatre centraux, mais je ne peux rien dire de plus. J'ai entendu les commentaires de Guardiola, oui, il y a un intérêt, mais je ne sais pas si nous pourrons le faire."

"Depay ? Il y a deux positions que nous aimerions bien renforcer dans l'effectif : la défense centrale et la pointe de l'attaque. Cela nous aiderait si nous pouvions avoir une alternative en plus", a ajouté Koeman sur le mercato.

Le coach est aussi revenu sur la forme de Leo Messi : "Leo s'entraîne et joue bien depuis le premier jour. Il a fait du mieux possible pour le club et ses coéquipiers et je n'ai pas à me plaindre. L'autre jour contre le Celta, il a aidé l'équipe en jouant plus bas, il n'y a pas à discuter sur sa qualité de jeu. Pour moi, il a toujours été le meilleur du monde et maintenant je peux voir ça aux entraînements. Il est impliqué et c'est un exemple en tant que capitaine de l'équipe."