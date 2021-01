Nouveau coup dur pour le FC Barcelone

Plus le temps passe et plus le Barça se retrouve sans défense. Après Gerard Piqué son entorse ligamentaire, c'est au tour de Ronald Araujo de passer à l'infirmerie.

En effet, le défenseur central du FC Barcelone a été victime d'une tension aux ischio-jambiers de la jambe droite à l'entraînement ce dimanche. La défense central est un secteur de jeu qui subit beaucoup de blessure au Barça, 7 au total depuis le début de la saison.

"Sa récupération déterminera sa disponibilité pour les prochaines séances d'entraînement" a communiqué le club.

À cela on peut ajouter Ansu Fati et Philippe Coutinho.