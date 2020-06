Un dernier mandat Ã  la Maison Blanche pour Ramos ?

Sergio Ramos et le Real Madrid sont inséparables. Si le capitaine espagnol avait hésité à rejoindre la Chine il y a quelques mois, rien ne semble assez fort pour le convaincre de quitter son club de coeur.

Et selon les dernières informations de la presse espagnole, le défenseur central et la direction du club merengue seraient prêts à prolonger le contrat du joueur pour une année supplémentaire.

Le média 'AS' rapporte que le joueur devrait prolonger jusqu'en juin 2022, bien que les deux parties n'aient pas encore commencé les négociations sur le sujet malgré leur envie commune de continuer à écrire l'histoire ensemble.

Avant l'arrêt du football, Ramos avait déjà évoqué cette possibilité : "Nous allons trouver un accord. Je n'ai jamais demandé ni deux ni trois ni quatre ans de plus. Je comprends qu'à partir d'un certain âge, ils ne le fassent que pour un an."

Ainsi, le contrat de Sergio Ramos prendrait fin au Real Madrid juste avant la Coupe du monde au Qatar. Une compétition qui pourrait être sa dernière avec son pays et qui le rapprocherait d'une retraite, lui qui aura 36 ans.

Une dernière Coupe du monde, mais surtout l'opportunité de jouer sur la pelouse du nouveau Bernabéu qui sera prêt... en 2022. Son agent avait même récemment déclaré : "Jouer au nouveau Bernabeu serait le moment idéal pour Ramos de raccrocher les crampons."