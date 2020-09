Nouveau rebondissement dans l'affaire Jeff Reine-Adélaïde

Il y a un mois, le jeune espoir français annoncait ne plus s'entendre avec le club : "Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon"

Si l'on savait le Stade Rennais interessé, le Hertha Berlin s'est dernièrment ajouté à la liste des prétendants. Pour autant, Reine-Adélaïde privilégierait un départ au Stade Rennais, où il aurait l'occasion de jouer la Ligue des Champions. Lyon veut au minimum 30 millions pour son joueur.

Ce samedi, 'L'Équipe' annoncait même que le joueur avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas être convoqué pour le match contre Lorient, prérérant se concentrer sur son départ. Le joueur s'est empressé de démentir l'information sur les réseaux sociaux.

Peu importe, la situation reste toujours tendue entre le club et son joueur, alors que le mercato ferme ses portes dans 10 jours.