Nouveau record pour Jan Oblak

Après des mois de doutes en Liga, l'Atlético Madrid s'est offert une belle victoire pleine de buts contre Osasuna, calmant ainsi les critiques à l'égard de l'attaque colchonera.

Mais l'attaque de Diego Simeone n'est pas la seule à avoir été mise en lumière ce mercredi soir, puisque son gardien de but, Jan Oblak, a établi un nouveau record en Liga espagnole.

Le gardien slovène a atteint son 100e clean-sheet en Liga, devenant le premier à réaliser cette performance en si peu de rencontre. Il n'aura eu besoin que de 182 rencontres pour le faire.

Il dépasse ainsi les 100 clean-sheets en 222 matches de Miguel Reina, qui détenait le record jusqu'à hier. Il est aussi devenu le premier gardien étranger de Liga à atteindre ces 100 clean-sheets.

"Je ne regarde pas trop les chiffres. Je suis sur que c'est un beau résultat mais j'espère qu'il montera encore plus haut. J'espère que nous continuerons de marquer des buts, et si nous ne prenons pas de buts, c'est bien. Je préfère qu'on marque plus de buts que ce qu'on encaisse", a assuré Jan Oblak après le match contre Osasuna.