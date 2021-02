Nouvel avertissement de Solskjaer envers De Gea ?

La patience de Dean Henderson sera-t-elle bientôt récompensée ? Titulaire lors des Coupes nationales cette saison, le gardien numéro 2 de Manchester United fait du bon travail.

Revenu de prêt de Sheffield United en fin de saison passée, le gardien de 23 ans continue de donner du fil à retordre à son concurrent au poste David de Gea. Si l'Espagnol est toujours titulaire, Ole Gunnar Solskjaer apprécie la concurrence entre les deux hommes.

Dans des déclarations en conférence de presse, l'entraîneur norvégien est revenu sur la concurrence entre les deux gardiens : "C'était volontaire de ramener Dean pour qu'il y ait une vraie compétition. Il s'agit de ce que vous donnez à l'équipe, ici et maintenant, que vous soyez arrière gauche, arrière droit, sur l'aile gauche ou sur l'aile droite."

"Je pense que toute l'équipe sait qu'elle doit être performante pour rester sur le terrain. Ce n'est pas mon travail de rendre les joueurs heureux en les faisant jouer. C'est plutôt leur travail de me rendre heureux et de me donner de plus en plus de raisons de les choisir. C'est comme ça", a-t-il ajouté.