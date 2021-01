Nouvelle année pour Pochettino sans entraîner le Real

Encore une année où Pochettino n'entraînera pas le Real Madrid. Après avoir quitté Tottenham Hotspur, l'entraîneur argentin a finalement pris en charge une nouvelle équipe, le PSG. Cette opération étant déjà officiellement annoncée, son passage chez les Merengue devra encore attendre.

Au cours des dernières saisons, on a beaucoup entendu que l'entraîneur pourrait partir du côté de Santiago Bernabéu. Il a même été remis sur la table il y a quelques mois, lorsque Zidane était en danger.

Le Français a résolu la situation et parvient actuellement à relancer l'équipe. Mauricio a rejoint l'un des projets les plus ambitieux d'Europe en Ligue 1, il sera donc surprenant qu'une hypothétique arrivée de l'ancien Spurs du côté de Madrid soit reprise dans les journaux.

Bien sûr, Pochettino a une longue carrière devant lui, et il est probable qu'il rejoigne le Real Madrid plus tard. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football, mais il a déjà l'intention de faire grandir le PSG.