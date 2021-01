Nouvelle boulette de Kepa

Kepa Arrizabalaga est de retour dans l'œil du cyclone. Chelsea affrontait Luton en FA Cup dimanche et le gardien de but espagnol a de nouveau commis une erreur qui a coûté un but à son équipe.

L'équipe de Championship était menée 2-0 en milieu de première période, mais elle est revenue dans le match grâce à un but de Jordan Clark et, surtout, à une main plus que tendre du gardien espagnol.

Le joueur de Luton a frappé de la droite de la surface, mais son tir était trop peu puissant et trop sur le gardien. Kepa a mis sa main droite sur le ballon, mais il n'a pas pu l'empêcher de rentré et a fini par s'asseoir, résigné.

Heureusement pour l'Espagnol, Tammy Abraham avait inscrit un doublé en quatre minutes seulement pour permettre aux Blues de marquer deux buts.