Nouvelle crise à Barcelone

La défaite lors du Clásico face au Real Madrid a déclenché l'état d'alerte à Barcelone. Un Barcelone qui traverse sa première crise sportive de l'ère Koeman. Si avant cette rencontre c'est le Real qui semblait le plus en difficulté, aujourd'hui c'est bel et bien le FC Barcelone qui se trouve dans la tourmente.

Et c'est au niveau des résultats que débute le malaise catalan, en effet les hommes de Koeman restent sur trois mauvais résultats en championnat, le nul face à Séville et deux défaites coup sur coups, face à Getafe puis face au Real Madrid. Et c'est cette dernière défaite qui inquiète particulièrement à Barcelone, tant elle fut révélatrice de défaillances au niveau collectif mais aussi individuel.

L'arrivée du nouveau coach pourrait néanmoins expliquer les difficultés collectives, les premiers réglages et le passage de l'immuable 4-3-3 à un 4-2-3-1 nécessitant un certain temps pour être appliqué.

Toutefois, plusieurs joueurs sont pointés du doigt et il leur est reproché de ne pas être au niveau, il s'agit de Busquets, Griezmann ainsi que Lenglet. Et, pour ne rien arranger, Lionel Messi, qui sait relever le niveau général de son équipe d'accoutumé, n'a plus en ce début de saison, cette étincelle qui permettait de relancer les siens autrefois. La Pulga apparaissait diminuée depuis son retour de sélection et ce dernier rassemblement en Amérique du Sud.

Enfin, si sportivement le Barça a connu des jours bien meilleurs, le constat est le même au niveau de sa direction. Très critiqué, le président actuel, Josep Maria Bartomeu pourrait démissionner dans les jours à venir.

Si beaucoup de fans barcelonais souhaiteraient le voir quitter ses fonctions et accueilleraient donc l'information comme une bonne nouvelle, Bartomeu laisserait son poste vacant avant l'échéance de nouvelles élections, ce qui n'arrangerait en rien l'atmosphère et l'environnement actuels du club.