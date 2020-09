Nouvelle offre de Leicester pour Fofana

À huit jours de la fin du mercato, cela risque de plus en plus compliqué de voir Saint-Étienne empêcher Wesley Fofana de rejoindre la Premier League et Leicester City.

Le défenseur de 19 ans est dans le viseur des Foxes depuis cet été et ces derniers ne vont rien lâcher, connaissant l'intérêt de Fofana lui-même, qui a confirmé vouloir rejoindre le King Power Stadium.

Leicester avait récemment lancé une offre de 32 millions d'euros, mais viennent de monter un cran plus haut si l'on en croit les nouvelles informations rapportées par 'L'Équipe'.

Le quotidien assure que Leicester viendrait de proposer une offre de 35 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. Soit 40 millions d'euros qui pourraient être difficilement refusables pour les Verts.