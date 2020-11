Nouvelle tentative de City pour Leo Messi en janvier

La crise est loin d'être terminée à Barcelone, et il faudra bien plus que la démission d'un président pour voir le Barça retrouver le droit chemin lors des prochains mois.

Entre une situation financière plus que compliquée, des résultats sportifs loin d'être satisfaisants, et un capitaine prêt à mettre les voiles, la vie est toujours grise à Barcelone.

Ce qui inquiète les supporters, c'est la possibilité de voir Leo Messi quitter le club à la fin de la saison prochaine, lui qui avait déjà essayé de partir pendant l'été 2020, mais n'a pas eu d'autre choix que de rester.

L'Argentin avait publiquement annoncé son envie de partir du club. Et le club le plus proche de recruter le sextuple Ballon d'Or argentin était le Manchester City d'un certain Pep Guardiola.

Et si l'on en croit les informations du 'Telegraph' en Angleterre, cette idée de recruter le capitaine du Barça serait toujours bien présente dans les têtes des dirigeants de Manchester City.

Le média cité rapporte que les Citizens pourraient proposer un contrat à Leo Messi dès le mois de janvier. Messi est en fin de contrat, et aura la possibilité de négocier avec d'autres équipes dès le début de l'année 2021.

La prolongation de contrat de la Pulga avec le Barça ne semble pas être d'actualité, et City pourrait profiter de la situation pour convaincre le plus vite possible l'Argentin de signer du côté de la Premier League pour la saison 2021-2022.