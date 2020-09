Nouvelles images de l'altercation entre Neymar et Alvaro

La guerre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille a été déclaré sur la pelouse du Parc des Princes lors d'un Classique plus tendu que jamais dimanche soir.

Mais l'altercation qui fait le plus parler, et qui pourrait coûter le plus cher aux deux clubs, c'est l'altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez, alors que le Brésilien a accusé le défenseur marseillais d'avoir eu des propos racistes.

Le numéro 10 parisien a par la suite été expulsé, en criant devant les caméras "Racisme, no !". Et alors que tout le monde est à la recherche des images où Alvaro aurait tenu des propos racistes, BeIN a dévoilé de nouvelles images.

Quelques heures après que 'Telefoot' ait affirmé ne pas avoir trouvé d'images concernant les insultes d'Alvaro à Neymar, 'BeIN Sports' a annoncé avoir d'autres images. Reste à savoir si ses images clarifieront la situation.