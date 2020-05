Nowotny : "Dortmund est mieux que le Bayern pour Havertz"

Kai Havertz devrait refléchir soigneusement à son futur transfert, selon l'ancien international allemand Jens Nowotny. Pour ce dernier, la meilleure option pour le stratège de Leverkusen serait de rallier le Borussia Dortmund comme l'a fait son ex-coéquipier Julian Brandt l'été dernier.

Ayant connu une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a marqué six fois et livré cinq passes décisives en Bundesliga, le joueur de 20 ans a tapé dans l'oeil de nombreux recruteurs européens, dont ceux de Liverpool.

Nowotny, qui a passé 10 ans à Leverkusen, a tressé les éloges de son jeune compatriote et lui a conseillé d'être prudent dans le choix de sa prochaine étape. "Il est en passe de devenir un joueur de classe mondiale. Il a un énorme potentiel", a-t-il commencé par confier dans un entretien à 'Goal and Spox'. "Une autre année à Leverkusen ne lui ferait certainement pas de mal. Pour son développement personnel en tant que joueur et en tant que personne, il serait bon pour lui d'être dans un environnement dans lequel il se sent à l'aise - et c'est le cas à Leverkusen. Sinon, il n'aurait pas déjà passé 10 ans au club".

"Pour réaliser son potentiel, la prochaine étape est très, très importante, a-t-il poursuivi. Il doit se poser des questions: y a-t-il des clubs où il peut vraiment progresser si un transfert est possible? Ou y a-t-il seulement des clubs où il doit arriver et fonctionner comme un "produit fini" ? D'une part, vous avez besoin d'entraîneurs comme Jurgen Klopp, Pep Guardiola ou Jose Mourinho, qui peuvent vous emmener loin. D'un autre côté, un tel entraîneur doit également travailler pour un club où il aura la possibilité de s'améliorer»

Nowotny juge que même un transfert au Bayern Munich pourrait peut-être être trop risqué pour Havertz, car il n'aura pas l'assurance d'être titulaire en Bavière. "Il pourrait progresser au Bayern Munich, mais il devrait d'abord conquérir sa place. Cela fonctionne mieux pour certains clubs que pour d'autres. Pour un jeune joueur, le Borussia Dortmund peut être meilleur que le Bayern Munich en termes de club et d'environnement."