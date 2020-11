Nuno Espírito Santo élu manager du mois

Après avoir désigné Heung-min Son comme joueur du mois, la Premier League a révélé cet après-midi le nom de l'entraîneur du mois d'octobre. Et c'est Nuno Espíritu Santo qui a été élu.

Le coach de Wolverhampton obtient ce titre après un mois d'octobre plein. Les Wolves sont invaincus en octobre, ils n'ont encaissé qu'un but soit trois clean sheets et se sont imposés trois fois, face à Fulham, Leeds et Crystal Palace.

Malgré un mois d'octobre abouti, les hommes de Nuno Santo pointent à la 9e place du championnat avec 13 unités.