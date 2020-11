Nuno Mendes dans la short-list de la Juventus

À 18 ans, Nuno Mendes est déjà un titulaire indiscutable au Sporting CP. Le latéral gauche, formé au centre de formation d'Alcochete, est le joueur de champ le plus utilisé par Ruben Amorim cette saison (786 minutes en 9 matchs).

Et sans surprise, avec ses prestations, Nuno Mendes commence logiquement à susciter quelques intérêts dans le Vieux Continent. 'A Bola' informe ce vendredi que la Juventus est plus qu'intéressée par le natif de Sintra, et aimerait notamment s'offrir ses services l'été prochain.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Lions et avec une clause libératoire de 45 millions d'euros, le jeune footballeur est une pièce maîtresse du collectif lisboète.