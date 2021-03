Nuno Mendes dans le viseur de Manchester City

A seulement 18 ans, Nuno Mendes est déjà dans le viseur de plusieurs géants européens. Le Real Madrid et la Juventus, entre autres, le suivent de près et maintenant un nouveau club est entré dans la danse. Il s'agit de Manchester City.

Comme le rapporte le journal 'Record', les Skyblues ont l'intention de s'offrir les services du défenseur du Sporting Portugal, un joueur qui montre un grand niveau cette saison.

Ses chiffres parlent d'eux-mêmes : un but et deux passes décisives en 24 matchs, dont 23 en tant que titulaire. Il a un très bel avenir devant lui et Pep Guardiola le sait.

Mais les Citizens auront de la concurrence pour recruter le Portugais. Bien sûr, celui qui le voudra devra payer les 70 millions d'euros demandés par l'équipe d'Alvalade.