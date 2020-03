Obi Mikel refuse de jouer en raison du coronavirus

Le COV-19 est un virus qui touche toute la planète et ne cesse de progresser dans le monde, l'Italie a déjà plus de 1300 morts, et est le pays le plus touché d'Europe. Alors, depuis une semaine le monde est dans une situation de crise sanitaire jamais vu auparavant.

On sait tous que la santé passe avant tout, tous les championnats de plusieurs pays ont été suspendus, en Europe aucun match se déroulera jusqu'à la fin du mois de mars, aux États-Unis pareil

Mais dans le monde, un pays échappe à la règle, la Turquie a décidé de maintenir les matches à huis clos et de ne pas les suspendre, mais cette décision ne plaît pas à tout le monde, Galatasaray a déjà montré son mécontentement, aujourd'hui, c'était au tour du joueur John Obi Mikel, qui joue pour Trabzonspor (1er) de montrer son mécontentement, et le Nigérian l'a fait savoir sur son compte instagram.

"Il y a bien plus dans la vie que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je ne veux pas jouer au football dans cette situation. Tout le monde devrait être à la maison avec sa famille et ses proches en cette période critique. La saison devrait être annulée car le monde est confronté à des temps tourmentés".

Cette publication a suscité de nombreuses réactions, dont celle de Radamel Falcao, qui a donné raison au Nigérian. Reste à savoir si la fédération turque décidera d’imiter ses voisins