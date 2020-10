Objectif "Clásico" pour Hazard

Le temps passe et les blessures se ressemblent pour Eden Hazard. À peine se débarrasse-t-il d'une lésion qu'une nouvelle surgit immédiatement.

Lui qui revenait à peine de blessure lors de la 4e journée de Liga face à Valladolid, a dû être une nouvelle fois éloigné des terrains suite à une lésion musculaire cette fois.

Si le Blege n'est pas prêt à revenir sur la pelouse, son club a un plan précis en tête, remettre son ailier gauche sur pied en marge du match face au FC Barcelone qui aura lieu dans 2 semaines au Camp Nou.

Conscient de la difficulté de la mission, Hazard redouble d'efforts pour être fin prêt avant le rendez-vous barcelonais, lui qui actuellement s'entraîne toujours en individuel et en intérieur.

Toutefois à Madrid, la confiance règne. Zidane a récemment évoqué la dernière blessure du joueur. "Je reste positif. S'il est blessé, c'est parce qu'il a travaillé dur pour revenir. Il progresse et j'espère que cela continuera", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse avant le match de la semaine dernière contre Levante.

Le décompte est lancé, il reste 15 jours à l'international Belge pour revenir sur le terrain. Il bénéficie du soutien total de l'entraîneur et du personnel d'encadrement. Ce sont les médecins et le joueur lui-même qui détermineront s'il est prêt ou non à jouer le passionnant "Clásico".

Au vu des carences offensives qu'a présenté le Real Madrid lors de ces dernières journées, on peut aisément deviner l'importance que jouerait un tel attaquant face à l'ennemi juré du club madrilène.