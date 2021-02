Oblak revient sur ses dÃ©buts : "Mon pÃ¨re Ã©tait mon idole"

Dans une interview accordée au journal 'The Times', Jan Oblak est revenu sur son enfance et ses débuts dans le monde du football. Le portier slovène a fini par devenir footballeur mais il a pratiqué de nombreux sports dans sa jeunesse.

"J'ai joué au handball à l'école et ça m'a aidé pour être gardien. Je suis d'accord avec Peter Schmeichel : avoir joué au tennis m'a beaucoup aidé dans le sens où les mouvements sont presque les mêmes", a-t-il commencé.

Oblak a fait du football, du handball, du basketball, du tennis, et a finalement choisi le foot : "Tous les sports que j'ai pratiqués se jouaient avec les mains, et ça a eu une grande importance pour moi. J'ai toujours regardé ce que faisaient les autres gardiens. J'affectionnais particulièrement Casillas, Buffon et Dida. Je préfère un arrêt à un but."

"Mon père était mon idole et j'ai grandi dans les buts avec lui. Souvent, je me mettais derrière sa cage pour voir les matchs et quand il plongeait, je plongeais du même côté. Je voulais être comme lui", a déclaré le gardien de l'Atlético Madrid.

Le Slovène avait la chance de jouer avec les plus grands. "À 16 ans, j'étais déjà en équipe première", a-t-il ajouté.

Selon Oblak, pour être un bon gardien, il faut être courageux et ne pas avoir peur. "Quand tu grandis, tu ne penses pas aux coups ou aux blessures. Tu dois avoir de la chance, parce que le talent ne suffit pas parfois. Et il faut travailler tous les jours", a-t-il conclu.