Oblak explique ce qui rend Messi si spécial

Messi est en train d'écrire l'histoire du football. Il y aura toujours un débat pour savoir s'il est le meilleur du monde, pas seulement maintenant, mais au fil des années. Les partisans des deux camps soutiennent le contraire, mais personne n'est mieux placé que quelqu'un qui l'a affronté pour parler de l'Argentin.

Jan Oblak a affronté Barcelone à 17 reprises et, à chacune de ces occasions, il a eu Messi face à lui. Cela fait du Slovène une voix légitime pour évoquer un joueur qui l'a battu à dix reprises.

"Il m'a marqué beaucoup de buts, trop ! Mais c'est un grand joueur, il est incroyable, le meilleur. Il arrive souvent qu'il marque un but et on a l'impression de ne pas comprendre comment il a pu marquer si facilement. Vous n'êtes même pas proche de l'arrêter. Parfois, j'ai l'impression que le ballon vient de rentrer dans le but mais que ce n'était même pas un tir", a déclaré le gardien de l'Atlético de Madrid sur 'Sky Sports'.

Il dit que Messi "regarde les jambes". "Si je fais un pas, il le verra et tirera de l'autre côté. C'est pourquoi il est le meilleur. C'est pourquoi c'est si difficile. Il ne le montre pas, mais il regarde toujours, toujours. Ses yeux sont sur le ballon mais il vous voit. Il voit tout, je crois." a-t-il continué.

Oblak est clair : malgré le coup de mou de Messi cette saison en pleine pandémie, il n'y en a pas deux comme lui : "Il est toujours le meilleur du monde."

Cependant, le gardien de but de l'Atlético garde un souvenir agréable d'un match contre Messi et Barcelone, une victoire 2-0 en quart de finale de la Ligue des champions. "Bien sûr, c'était mon meilleur souvenir contre lui", a-t-il déclaré.